В новом КоАП для 18 статей планируют отменить административный арест

В проекте обновленного Кодекса об административных правонарушениях с 73 до 55 сокращено количество статей, по которым предусмотрена ответственность в виде ареста, пишет Росбалт. Такое предложение подготовлено Минюстом.

Отмечается, что во всех случаях административный арест будет заменен на обязательные работы на срок от 20 до 60 часов. Эта же мера может стать альтернативой штрафу.

Также в проекте предложено приравнять в сфере административной ответственности малый бизнес к статусу индивидуального предпринимателя. Цель этой поправки — помощь малому бизнесу.

Рассмотрение нового КоАП будет вестись с учетом мнений заинтересованных госорганов и публичного обсуждения. Отмечается, что все поправки должны быть реализованы в сторону гуманизации законодательства.