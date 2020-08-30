300 гектаров земли Шиеса определят под жилищную застройку

Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский сообщил о смене категории земель станции Шиес, пишет «Север.Реалии».

По поручению Цыбульского до мая 2021 года будет утвержден новый генплан поселка Урдома, в который перейдут 300 гектаров земель Шиеса. Они будут определены под земли населенных пунктов, а не промышленности. Так, на них невозможно будет построить мусорные полигоны, как это планировалось раньше.

Протесты против расположения на Шиесе мусорного полигона начались в Архангельской области еще в 2018 году. Экс-губернатор области Игорь Орлов поддерживал строительство, но в итоге под давлением общественности стройку отменили.