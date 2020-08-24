Врачу, лечившему Навального, поступают угрозы, касающиеся его семьи

Заместитель главного врача омской больницы, куда 20 августа госпитализировали Алексея Навального, Анатолий Калиниченко заявил, что получал угрозы в свой адрес.

«Я получил несколько десятков угроз физического характера — моей семье, лично мне, моим детям. Это ни на что не повлияло, мы лечили человека, и он в этом не виноват», — сообщил врач.

Главврач Александр Мураховский рассказал, что лично сам он угроз не получал, но в его приемную за двое суток поступило более тысячи звонков, а резонанс вокруг состояния Навального мешал нормальной работе больницы.

«Было очень много народу, скорая помощь временами с трудом подъезжала, все было заблокировано. Вели съемку пациентов, которых привозила скорая помощь, что недопустимо при любых обстоятельствах», — рассказал главврач.

Сейчас Алексей Навальный находится в немецкой клинике Charite. Врачи оценивают его состояние как стабильное.