Немецкие врачи рассказали о состоянии Навального и поблагодарили коллег из Омска

Врачи немецкой клиники «Шарите», где с 22 августа находится на лечении Алексей Навальный, сообщили, что пациент пребывает в стабильном состоянии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 (БСМП-1) Александра Мураховского.

По его словам, врачи «Шарите» благодарят коллег из Омска за беспокойство о пациенте.

«Говорят, что его состояние стабильное, что будут очень рады нас информировать о его состоянии здоровья», — сообщил главврач Мураховский.

Он также опроверг информацию о том, что омские медики и руководство БСМП-1 могли препятствовать общению родственников Навального с врачами из Германии, которые осматривали пациента в местной больнице.

«Это волеизъявление немецких коллег, они не желали ни с кем разговаривать, они сели в транспорт и уехали» — сообщил Мураховский.

21 августа супруга Навального Юлия заявила журналистам, что медики омской больницы не дали возможности его родственникам пообщаться с немецкими врачами после того, как они осмотрели пациента.

Напомним Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет совершил экстренную посадку в Омске. Политик был госпитализирован в местную больницу, где впал в состояние комы. Утром 22 августа Навального доставили в Германию на лечение в клинику Charite.