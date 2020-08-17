"Белые ночи Санкт-Петербурга" в пустом зале

С 17 по 19 августа в Санкт-Петербурге проходит традиционный масштабный Международный Музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга». Ограждая зрителей от инфекции, организаторы приняли решение провести фестиваль без публики. Тем не менее шоу обещает быть грандиозным, а миллионы зрителей смогут увидеть его в эфире «Первого канала».

Мир неспешно выходит из режима самоизоляции, выходит из карантина и российский шоу-бизнес. С середины июля стали предприниматься первые попытки вновь проводить большие сборные концерты. И хотя до прежнего формата и полных залов еще далеко, жизнь на российской сцене вновь начинает кипеть. Одним из первых крупных мероприятий после режима самоизоляции станет традиционный Международный Музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга», который более 25 лет проходит в Северной столице.

Трехдневный музыкальный марафон объединит десятки звёзд и станет символом восстановления российской культурной и музыкальной жизни. На сцену в Санкт-Петербурге выйдут: Николай Басков, Дима Билан, Диана Арбенина и «Ночные снайперы», Григорий Лепс, Владимир Пресняков, Ёлка, Леонид Агутин, Елена Север, «Земляне», Dенис Клявер, Сосо Павлиашвили, A’Studio, Александр Буйнов, #2Маши, «Банд’Эрос», Александр Маршал, ВладиМир, Марсель, ЮрКисс, «Новые Самоцветы», Марк Тишман, Queens, «Пицца», Элина Чага.

В разные годы гостями фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга» были такие культовые персоны мирового шоу-бизнеса, как A-Ha, Анастэйша, Эрос Рамазотти, Whitesnake, Джо Кокер, Хосе Каррерас, Хулио Иглесиас, Ринго Старр, Deep Purple, Scorpions и другие. В связи с коронавирусом в этом году лайн-ап фестиваля будет состоять из российских звёзд, но выглядит он не менее внушительно.

Первый фестивальный день посвящен 25-летию «Русского Радио», которое радиостанция отмечает в августе. «Русское Радио» стало первой станцией в мире, транслирующей музыку исключительно на русском языке. За 25 лет «Русское Радио» превратилось в культовую станцию, повлиявшую на всю историю российского шоу-бизнеса и давшую дорогу десяткам артистов, чьи имена навсегда вписаны в зал славы отечественной эстрады.

Увидеть грандиозный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» смогут зрители по всему миру: масштабное шоу покажет «Первый канал».