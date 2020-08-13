Познер призвал Россию пересмотреть союз с режимом Лукашенко, забыв о геополитике

Журналист Владимир Познер заявил, что ещё 25 лет назад считал Александра Лукашенко «советским продуктом в худшем виде». Как он объясняет в своей колонке на сайте «Познер Online», под этим ведущий понимает «человека, готового ради удержания своей власти применить самые крайние меры».

Рассказывая о своей давней встрече с Лукашенко во время одного из застолий, Познер говорит, что уже тогда открыто продемонстрировал белорусскому лидеру свое отношение во время тоста: «"Моя мама научила меня тому, что когда ломаешь чей-то хлеб, об этом человеке надо говорить или хорошо, или ничего. Поэтому, Александр Григорьевич, я не скажу ничего". Сказал и сел», — пишет журналист, отметив, что президент на это не ответил ничего, а лишь выразительно на него посмотрел.

Описывая те события, которые разворачиваются на улицах страны сейчас, Познер приходит к выводу, что «Беларусь при Лукашенко превращена в полицейское государство». И Россия, как он считает, должна проявить эмпатию к тому насилию и «совершенно беспардонному обращению с рядовыми гражданами Беларуси», которое демонстрирует Лукашенко.

«Я имею некоторое представление о геополитике и понимаю, что порой ради своих национальных интересов приходится иметь дело с лидерами, которым не следовало бы подавать руку, — подводит журналист к своему вопросу. — Не пришла ли пора показать как Лукашенко, так и международному сообществу, что России небезразлично, кого считать своим союзником?»