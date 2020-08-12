"Выбор уже сделан – я не боюсь!": Начали увольняться белорусские телеведущие

«Увы! Я и мои дети больше не сможем улыбаться с экрана телевизора. Поздравляем страну с "Выбором"! Не знаю, когда Вы прочитаете мой пост, т.к. глушат интернет. Но поймите, что даже сейчас, когда "выбор" уже сделан — я не боюсь! Друзья! Люди! И вы не бойтесь! Не лишайте будущего наших детей!», — пишет Татьяна Бородкина с телеканала СТВ в своем аккаунте в Facebook, объявляя о своем уходе.

Ранее она вела утреннюю передачу, связанную с кулинарией.

Также о прекращении своей работы на телеканале «Беларусь 1» объявил ведущий новостных эфиров Сергей Козлович. Он рассказал об этом в своем Instagram. Он не указал, что это связано с массовым насилием в Республике, однако, судя по многочисленным одобрительным комментариям под постом, его подписчики видят этот уход именно в таком свете. Сам же он лишь указал, что это «решение самостоятельное», а «впереди поиски новой работы».

Также ранее в соцсетях приобрели широкую известность посты отдельных сотрудников правоохранительных органов Беларуси, которые публично заявили, о своем уходе из органов в связи с происходящим в стране.