Эльман Пашаев: Приступ у Ефремова спровоцировали журналисты (видео)

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал представителям СМИ произошедшее с его подзащитным.

Напомним, что перед заседанием Пресненского суда 11 августа актеру стало плохо. Ему пришлось вызвать бригаду скорой помощи, после чего врачи посоветовали госпитализировать Ефремова, а само слушание перенести.

Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский уже рассказал журналистам, что верит в искренность актера, несмотря на то, что многие уже успели написать адвокату о возможной симуляции со стороны подсудимого.

Комментируя сложившуюся ситуацию защитник Ефремова Эльман Пашаев пояснил, что сам пока не знает точный диагноз своего клиента, но убежден, что приступ у него спровоцировали представители СМИ.

Подробнее – в видео с места событий: