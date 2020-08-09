Только в ЦВО военные откроют ещё 10 парков "Патриот"

Заместитель руководителя центрального военного округа по военно-политической работе Андрей Соболев заявил о планах до конца 2021 года создать десять дополнительных военно-патриотических парков «Патриот».

«Экспозиции парков будут представлены историческими и современными образцами вооружения. Помимо площадок статического показа техники, парки оборудуют спортивными площадками и информационными стендами», — приводит его слова «Российская газета».

По словам Соболева, целью этих заведений является проведение культурных и просветительских акций с уклоном в военно-патриотическую тематику, а также организация курсов по первичной военной подготовке.