С 2021 года опекунам инвалидов I группы предлагают выплачивать 10 тысяч в месяц

Сенатор подготовили законопроект, которые предусматривает ежемесячные выплаты в размере 10 тысяч рублей гражданам, которые ухаживают за инвалидами первой группы, пишет портал «Милосердие».

Один из авторов законопроекта, сенатор Сергей Леонов, напомнил, что на сегодняшний день компенсационная выплата для граждан, занятых уходом за больным родственником с первой группой инвалидность, равна всего лишь 1 200 рублям. И эта сумма не индексировалась с 2008 года. Это если речь идет о взрослых пациентов. Ежемесячные пособия по уходу за детьми — 10 тысяч рублей.

Законопроектом также предусматривается ежегодная индексация этой суммы. Если закон будет принят, то его действие начнется уже 1 января 2021 года.

Выплаты будут положены только тем опекунам, кто не имеет иного постоянного дохода и занятости.