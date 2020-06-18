Мать аутичного ребенка лишили пособия из-за монетизации блога

Пенсионный фонд в Краснодаре потребовал у матери аутичного мальчика вернуть 20 тысяч рублей, которые она получила в виде пособия на воспитание ребенка в марте и апреле.

Станислава Войцеховская в одиночку воспитывает сына Женю, у которого диагностировано расстройство аутистического спектра. Ее основным доходом была пенсия размером в 16 тысяч рублей и пособие, которого теперь она лишилась из-за того, что решила монетизировать блог на «Яндекс.Дзен».

В блоге Станислава рассказывает о жизни матери ребенка с аутизмом. Она пояснила, что заработала за несколько месяцев монетизации 8 100 рублей, но отдать теперь придется в 2,5 раза больше. В случае, если женщина не вернет сумму материальной помощи, Пенсионный фонд грозится взыскать сумму в судебном порядке, пишут «Такие дела».

Эксперты уточняют, что соцслужбы снимают всякую помощь гражданам по уходу за детьми с инвалидностью, даже если доход будет составлять один рубль.