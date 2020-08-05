Участнику протестов в Екатеринбурге заменили административный надзор на срок

Верх-Исетский районный суд приговорил екатеринбургского активиста Ярослава Ширшикова к семи месяцам колонии-поселения. Он выступал против строительства храма на площади сквера Драмтеатра, пишут «МБХ медиа».

До этого Ширшиков находился под административным надзором и должен был отмечаться у участкового. Его признали виновным в призывах к массовым беспорядкам и в клевете против полпреда президента в УФО Николая Цуканова.

В течение полутора лет активист должен был соблюдать все предписания, но в июне он пропустил один день, в который должен был отмечаться у участкового. Из-за этого на него завели дело за нарушение условий административного надзора.

Напомним, что весной прошлого года в Екатеринбурге прошли массовые протесты против строительства храма в городском сквере. В итоге гражданскому обществу удалось отстоять площадку, но сотни человек были арестованы.