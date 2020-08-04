В Украине начнут продавать неиспользуемые тюрьмы

В Минюсте Украины сообщили о начале продажи тюрем, которые вышли из использования. 6 августа для покупки будет доступен Ирпенский исправительный центр, расположенный в 14 километрах от Киева в селе Коцюбинском.

На торги первого подобного объекта прибудет министр юстиции Денис Малюська, пишет «Новая газета».

Все полученные от продажи деньги пойдут на ремонт и строительство новых зданий в системе исполнения наказаний. При этом для сотрудников проданных учреждений пообещали найти работу в других местах.

«После поступления средств от продажи начнем проектирование и новое строительство в городах, где местная власть выделила земельный участок или же у нас есть свободная земля в пользование. Прежде всего, это Львов и Киев», — заявил Малюська.

Также в планах Минюста закрыть еще восемь исправительных центров и колоний. Кроме того, в Украине в 19 изоляторах проведут эксперимент по платным услугам для улучшения условий для содержащихся в учреждениях.