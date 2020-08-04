Подозреваемого в изнасиловании таксиста оправдали. Потерпевшая обжалует приговор

Таксиста, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней девушки, оправдали решением Зюзинского районного суда. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу суда.

«Он оправдан в связи с отсутствием события преступления», — заявил представитель суда.

По данным телеканала РЕН ТВ, водитель такси изнасиловал 17-летнюю девушку в сентябре 2019 года. Как сообщалось, он начал приставать к ней во время движения, но его остановил звонок молодого человека девушки. Позднее машина остановилась в районе улицы Каховка, где водитель заблокировал двери, изнасиловал девушку и высадил ее. Потерпевшая позвонила парню, и тот вызвал полицию. Сначала таксист признался в содеяном, но впоследствии отказался от своих слов. Девушка планирует обжаловать оправдательный приговор.

В июне 2018 года о попытке изнасилования таксистом Uber также сообщала журналистка. По ее словам, ей удалось разблокировать дверь, выбежать из машины и позвать на помощь. После инцидента Uber приостановил действие аккаунта водителя до окончания разбирательства.

В феврале Минтранс разработал законопроект, который запрещает управлять автобусами, троллейбусами, трамваями и автомобилями такси водителям с неснятой или непогашенной судимостью по статьям «Убийство», «Истязание», «Изнасилование», «Теракт» и за другие тяжкие преступления.