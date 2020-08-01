В Екатеринбурге согласованный "падающий забор" снесли сразу после установки

В Екатеринбурге сегодня был установлен арт-объект, напоминающий падающий забор с надписью «Скажи это делом». Его возведение было согласовано с мэрией города подрядчиком банка «Точка», однако это не помешало руководству города снести его, а полиция не увидела в этом противоречий.

Объект символизирует события прошлого года, когда жители города, выступившие против строительства храма вместо сквера, выходили на улицу и вырывали возведенный рабочими забор. В результате от идеи построить храм в этом месте отказались.

Как пишет городское издание «It’s My City», через несколько часов после установки объекта бывший сотрудник мэрии, бизнесмен Сергей Новгородов пригнал туда технику и начал выкорчевывать его. Он заявил, что у него на это есть санкция городской администрации.

Прибывшие на место сотрудники «Точки» помешать мужчине не смогли даже приведя туда полицейских, которые проверили у Новгородцева документы и не стали ему препятствовать. По словам пресс-секретаря банка Александра Прыткова, компания будет жаловаться в правоохранительные органы, так как возведение объекта мэрия также согласовала фирме-подрядчику «Оргмастер».