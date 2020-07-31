"Вас пичкают ядом": "обрусевший инопланетянин" объяснил катаклизмы 2020 года

Гипнологи YouTube-канала «За гранью восприятия» провели сеанс ченнелинга (контакта с представителем внеземной цивилизации) и заявили, что выяснили, что на самом деле сейчас происходит на нашей планете.

На связь с контактерами, как следует из видео, «вышел» житель планеты Нурис, который «рассказал», что землю атакуют аннунаки – полубоги-полулюди из шумерской мифологии (по легенде, это представители инопланетного мира).

– Они очень сильно влияют на то, что происходит сейчас, на этот хаос. Они среди вас, но вы их не видите, – на чистом русском языке «поведал» инопланетянин. – Распознать их невозможно. Бороться с ними сложно, вы слишком слабы. Вы слишком подвержены своим прихотям. Наша миссия – прийти на помощь, спасти человечество от вымирания.

Гуманоид «рассказал», что на земле есть представители самых разных внеземных миров, но большинство из них вмешиваются только тогда, когда наступает угроза жизни планете. В основном они занимаются исследованиями природных ископаемых.

Но аннунаки, по словам пришельца, руководят многими процессами и фактически контролируют нашу цивилизацию, паразитируя на Земле и используя ее как донора. При этом они скрываются «под личиной людей».

– Они распространяются, как паразиты: сначала маленькими кучками, потом эти группы разрастаются, – «сообщил» инопланетянин. – Сейчас ситуация критическая. Борьба уже началась, атаки сверху из космоса, вам просто не говорят правду.

Чтобы подавить волю жителей Земли, злые аннунаки, по словам контактера, отключают работу правого полушария нашего мозга – оно отвечает за эмоции, творчество и интуицию. Поэтому главная задача людей – любыми способами развивать свой мозг и чувства.

– Сейчас люди много знают и думают, но не хотят ничего делать, – «сказал» гуманоид. – Они ждут, что кто-то другой защитит их. Главное оружие в арсенале человека – слово «Нет». Если вы с чем-то не согласны, говорите «Нет», тогда ничто вас не одолеет. Не принимайте на веру все, что вам говорят. Не принимайте в себя искусственные яды, такие, как алкоголь и сигареты. Они выжигают вас изнутри.

Ешьте свежие овощи и фрукты, не ешьте искусственно выращенных животных, они напичканы вакцинами, не ешьте много жира. Вас пичкают ядом, поэтому вы и оказываетесь бессильны перед такими угрозами, как коронавирус. Неправильное питание вызывает болезни. Больше находитесь на природе, слушайте звуки леса, воды, птиц, слушайте себя – все это может повысить ваши вибрации, наполнить энергией.