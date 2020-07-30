Путин признал "замалчивание" экологической проблемы в Иркутской области

Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти годами не решали экологические проблемы в городе Усолье-Сибирском Иркутской области. «Более того, проблему вместо того, чтобы решать, фактически замалчивали», — передает его слова РБК.

«Груз экологических проблем накапливался здесь очень давно, еще с 30-х годов прошлого века. На этой территории работало крупное химическое предприятие. И сейчас обстановка такова, что объекты хранения отходов химического производства действительно находятся в аварийном состоянии», — объяснил глава государства.

Проблемы возникают с заводом «Усольехимпром», где расположен очаг ртутного загрязнения окружающей среды. В 2017 году предприятие было признано банкротом, а в июне 2018 году там произошла крупная утечка неизвестного вещества, после чего в ноябре 2018 года на территории города введен режим ЧС, а завод охраняется военными.

Как отмечает издание, через год Росприроднадзор предупредил о возможности второй чернобыльской катастрофы.