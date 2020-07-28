В Госдуме рассказали о возможности вернуть прокуратуре право возбуждать дела

Прокуратуре могут вернуть возможность самостоятельно возбуждать уголовные дела после внесения изменений в закон.

Об этом заявил глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенников, передает ТАСС.

«Скорее всего, в законе "О прокуратуре" это будет», – сообщил он во время заседания совета Свердловского регионального объединения «Депутатская вертикаль» в Екатеринбурге.

В настоящий момент прокуратура выполняет функцию надзора за следствием, возбуждать дела она не может. В случае нарушений прокуроры имеют право отменить постановление о возбуждении дела либо рекомендовать прекратить уголовное преследование.