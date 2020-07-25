В Подмосковье проезд разрешили оплачивать наличными, но все ещё в маске

Пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщила, что с 25 июля в регионе отменяется запрет на оплату проезда в общественном транспорте наличными, которые был введен в связи с мерами по профилактике распространения коронавируса. Ранее соответствующий документ подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Ситуация с коронавирусом в Московской области нормализуется и общественный транспорт возвращается к привычному режиму работы. С субботы в регионе будет возобновлена оплата проезда за наличный расчет … Для пассажиров сохраняется требование о ношении масок в транспорте. Водитель автобуса не поедет если все пассажиры в салоне не будут в масках», — поясняет первый заместитель главы ведомства Анна Кротова.

Она также обратила внимание на то, что до эпидемии коронавируса порядка 16% жителей Подмосковья предпочитали в общественном транспорте наличный расчет, а остальные 84% уже тогда платили с помощью «Стрелки» или банковской карты.