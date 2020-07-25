Потапенко и Гудков рассказали, как ударит по России вторая волна коронавируса

Эксперты поделились с Sobesednik.ru своим видением того, что ждет страну уже этой осенью.

Вторая волна коронавируса сейчас, пожалуй, видится россиянам как главная угроза этой осени. К скачкам курса доллара и перестановкам в правительстве мы уже кое-как привыкли, а вот такой форс-мажор, как пандемия ковида, стала настоящим испытанием и для нервов, и для кошельков.

Своим мнением о том, что ждет Россию в случае новой вспышки заболеваемости, с нами поделились политик Дмитрий Гудков и предприниматель Дмитрий Потапенко.

Что будет с рабочими местами?

Гудков считает, что вторая волна короновируса приведёт к тому, что очень многие из тех, кто сохранил рабочие места в первую волну, потеряют ее.

– В частном секторе российского бизнеса находится 35 миллионов человек, – делится своей оценкой политик. – Треть бизнес-предприятий уже прекратили своё существование, сейчас идет волна банкротств, отсрочки по кредитам уже не помогут. Также государство в случае второй волны вируса деньгами вряд ли поможет. Потому что российские финансовые резервы очень сильно экономятся, чтобы за счет этих средств можно было обеспечить правление Путина.

Введут ли снова жесткий карантин по всей стране?

Глобального карантина, как в первую волну, по словам Дмитрия Гудкова, не будет.

– Эпидемия короновируса на 50% состоит из страха, а страх у населения уже прошел, – уверен эксперт. – Будет что-то вроде масочного режима, тем более, что опыт уже у России есть.

Дмитрий Потапенко придерживается той же позиции.

– Люди просто не смогут пересидеть карантин без денег, – говорит он. – Никто не задумывается о том, что выплаты гражданам во время самоизоляции имеют двойное дно. Эти денежные выплаты не обеспечены трудом и взяты из воздуха, а значит, обесценен труд как класс. Экономика людей перешла на «мобилизационные рельсы». Люди потребляют примитивные товары.

Ключевой вопрос 2021 года и ближайших 5 лет: куда трудоустраивать это ненужное, с точки зрения производства продуктов, товаров и услуг, население? Это вопрос не только к России, но и к миру. Но в первую очередь он затрагивает Россию, потому что мы являемся придатком.

Россия не сырьевая держава, а сырьевая колония, то есть мы по сути дела поставляем другим экономикам непереработанное сырье. А поскольку мы поставляем сырье, для его переработки должны работать другие экономики.

Кто пострадает в первую очередь?

На вопрос, кто из выживших в первой волне короновируса пострадает во время второй, Потапенко ответил:

– По моим расчётам, вся сфера услуг. Сейчас началась череда банкротств. Пока идет адаптационная модель, мы только на старте, а настоящая волна пойдёт только в августе и продлится примерно до осени следующего года.

Будут ли массовые беспорядки, протесты, митинги?

Многие говорят о том, что последствием второй волны ковида могут стать массовые уличные беспорядки.

– Я к ним отношусь очень спокойно, – признается Дмитрий Потапенко. – Это правильная протестная активность, которую на самом деле власти должны организовывать для выпуска пара. А они, наоборот, винтилово устраивают, поэтому они сами себя свергают. Россия – страна дворцовых переворотов. Поэтому я протестную активность оцениваю очень спокойно. Кто-то обязательно будет бузить, а реальные изменения произойдут, как обычно, за стенами Кремля…

кстати

Дмитрий Потапенко по просьбе Sobesednik.ru назвал профессии, которые, по его мнению, будут востребованы всегда, несмотря ни на какие коронавирусы.

– Вы обязаны осваивать смежные профессии, это обязательно, – уверен он. – Всегда будут востребованы специалисты, связанные со сферой продаж, то есть реализацией товаров и услуг. Имеется в виду именно продаж, доведения товара до покупателя. Это может быть логистика, но не сидение за баранкой, а организация логистических потоков, организация маркетинга, то есть доведения товара до конечного потребителя с помощью различных мультиканальных историй. Не только интернет, но и оффлайн – это сохранится всегда. Купцы нужны в любое время.

Николай Попрыгин