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Новости дня

25 июля, суббота

[08:11]На Урале холодает, а в Хабаровске продолжаются митинги. Новости к утру 25 июля

24 июля, пятница

[18:01]ЕСПЧ в срочном порядке потребовал от РФ ответов о призыве активиста с астмой
[17:42]Мурашко заявил, что все ограничения по коронавирусу в России снимутся в феврале
[17:13]"Беларусь, Хабаровск рядом": 14-й день митингов в поддержку Фургала
[16:45]Задержаны 25 человек, участвовавших в нападениях на армян в Москве
[16:37]Лукашенко сообщил о готовности применить армию в случае майдана
[16:06]Цепкало с детьми уехал в Москву из-за угроз ареста и лишения родительских прав
[15:57]В Самаре мать через полицию заставляют получать лекарства для дочери
[15:31]В "Олимпийском" планируют сделать крупнейший в Европе аквапарк и кинотеатр
[15:30]"ОМ": Трутнев намерен помешать "правой руке" Фургала попасть в Госдуму
[15:23]С августа РФ возобновит международное авиасообщение в Англию, Танзанию и Турцию
[15:04]Ульяновского шеф-повара оштрафовали за пикетирование с меню в руках
[14:36]Крупнейшие российские банки подняли минимальный взнос по ипотеке
[14:32]СК: несогласованные митинги угрожают жизни детей, а согласованные – нет
[14:01]Кремль не допустит раскачивания "псевдооппозиционерами" протеста в Хабаровске
[14:00]Милонов предложил "заказчикам" суррогатных мам усыновлять детей из детдомов
[13:33]В Москве произошла драка между армянами и азербайджанцами. Задержаны 13 человек
[13:16]Фигурант дела "Нового величия" заявил, что силовики изнасиловали его молотком
[12:34]ЦИК намерен провести трехдневное голосование уже в этом сентябре
[12:11]Пашаев: сожительница водителя, погибшего в ДТП с Ефремовым, обратилась в суд
[11:57]Суд в Улан-Удэ не стал заставлять редакцию удалять "порочащий честь МВД" материал
[11:39]Китай потребовал закрыть генконсульство США в Чэнду в течение 72 часов
[11:13]Дегтярев на время митингов уедет общаться с людьми в "глубинках"
[10:45]Суд в США запретил силовикам отнимать оборудование у журналистов
[10:44]В Хабаровске юрист подал на Путина в суд из-за незаконной отставки Фургала
[09:52]Кадыров обвинил Помпео в убийстве Флойда и заблокировал его счета в Чечне
[09:22]Банк России: Россияне активно начали тратить накопления
[08:23]Прожившие три года в браке с россиянином иностранцы смогут получить паспорт РФ
[08:03]Пертурбации в Хабаровске и новый оборонный бюджет США. Новости к утру 24 июля

23 июля, четверг

[22:04]В Кисловодске сотрудника столовой уволили после уведомления о проведении пикета
[21:29]В Украине мужчина отпустил заложника и скрылся в лесу
[20:44]В Челябинске женщину не лечат из-за того, что она официально не существует
[19:34]Кадыров поблагодарил Путина за присвоение звания генерала-майора Росгвардии
[18:49]Охраннику СС дали условный срок в Германии. Его судили как несовершеннолетнего
[17:43]WWF обратился к Матвиенко с просьбой не отменять экоэкспертизу строек
[17:00]СК под Смоленском провело обыски из-за публикации о доме-интернате в Вязьме
[16:17]Трое неизвестных избили журналиста, освещающего митинги в Хабаровске
[16:14]Дегтярев заявил, что в Хабаровске на митингах работает "сеть" иностранцев
[15:45]Медик во Владимире не заражался повторно ковидом, как говорил губернатор региона
[14:58]Кыргызские националисты в Москве призывают наказывать "развратных" соотечественниц

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На Урале холодает, а в Хабаровске продолжаются митинги. Новости к утру 25 июля

Общество
08:11, 25 июля 2020

На Урале холодает, а в Хабаровске продолжаются митинги. Новости к утру 25 июля

В субботу в Южно-Сахалинске, Владивостоке и Хабаровске проходят митинги в поддержку задержанного губренатора Сергея Фургала, пишет «Интерфакс».  Люди собираются на центральных площадях городов.

Пресс-служба мэрии сообщает, что в Хабаровске на улицу вышло около 6,5 тысяч человек, передает ТАСС. При этом три тысячи человек присоединились к демонстрации во время шествия.

Тем временем из аэропорта в Хабаровске эвакуировали пассажиров и персонал. Там поступило сообщение о минировании терминала внутренних линий. Кинологи с правоохранителями обследовали здание и информация о минировании не подтвердилась.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что во время текущих выходных жители Урала и Поволжья столкнуться с резким  падением температуры. Но речь идет о снижении 40-градусной жары до неэкстермальных показателей около 20 градусов по Цельсию. Сопровождаться падение температуры будет интенсивными дождями, ветром и градом.

Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов считает, что грядущей осенью не стоит ожидать значительного подъема заражения коронавирусной инфекцией. При это в школах, вузах и ссузах показетели могут увеличиться, передает «РИА Новости».

Рубрика: Общество

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