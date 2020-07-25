На Урале холодает, а в Хабаровске продолжаются митинги. Новости к утру 25 июля

В субботу в Южно-Сахалинске, Владивостоке и Хабаровске проходят митинги в поддержку задержанного губренатора Сергея Фургала, пишет «Интерфакс». Люди собираются на центральных площадях городов.

Пресс-служба мэрии сообщает, что в Хабаровске на улицу вышло около 6,5 тысяч человек, передает ТАСС. При этом три тысячи человек присоединились к демонстрации во время шествия.

Тем временем из аэропорта в Хабаровске эвакуировали пассажиров и персонал. Там поступило сообщение о минировании терминала внутренних линий. Кинологи с правоохранителями обследовали здание и информация о минировании не подтвердилась.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что во время текущих выходных жители Урала и Поволжья столкнуться с резким падением температуры. Но речь идет о снижении 40-градусной жары до неэкстермальных показателей около 20 градусов по Цельсию. Сопровождаться падение температуры будет интенсивными дождями, ветром и градом.

Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов считает, что грядущей осенью не стоит ожидать значительного подъема заражения коронавирусной инфекцией. При это в школах, вузах и ссузах показетели могут увеличиться, передает «РИА Новости».