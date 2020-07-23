СК под Смоленском проводит обыски из-за публикации о доме-интернате в Вязьме

В Смоленской области прошли обыски по адресу просписки журналистки «МБХ медиа» Яны Ходаревской, пишет издание. Следователи пришли в квартиру к бабушке и дедушке корреспондентки.

Причиной стала публикация о смерти людей в Вяземском доме-интернате для пожилых людей с ОВЗ в период пандемии. СК проводит проверку из-за того, что в материале указывалось, что планируется перекрытие улиц, а в интернате не соблюдаются меры профилактики. При этом о возбуждении дела пока речи не идет.

«Сейчас они повезли мою мать в Следственный комитет. Естественно, она воспользуется 51 статьей. Они используют разные методы, спрашивают, где я живу, какие у меня интересы. Адвокат говорит, что ко мне тоже могут прийти, просто это вопрос времени. Им нечего было изымать», — говорит Ходаревская.