В Чечне учителя жалуются на требования комментировать посты в поддержку Кадырова

В Урус-Мартановском районе Чечни учителя школ получили распоряжение от директоров принять участие во флешмобе в поддержку Рамзана Кадырова, в отношении семьи которого приняты санкционные меры со стороны Госдепа США.

О том, что педагоги начали получать методичку о том, как выразить поддержку главе республики, изданию «Кавказский узел» сообщила учительница математики в одной из школ упомянутого района.

«Мы все получили ссылку на пост главы, на который мы должны были написать комментарий в поддержку Рамзана Кадырова. От нас требуется написать как можно больше комментариев под этим постом, и чем быстрее, тем лучше», — цитирует ее СМИ.

О том, что подобные требования со стороны руководства имеют место, подтвердила другая сотрудница школы, завуч в Шалинском районе. Директор требовала с нее отчетности по количеству комментариев и сетовала на то, что под постом Кадырова нет активности со стороны ее подчиненных.

Отмечается, что это не первый случай, когда сотрудников бюджетных организаций принуждают к участию в конъюнктурных мероприятиях в поддержку властей региона.