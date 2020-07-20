Дважды пожизненно осужденный экс-милиционер признался еще в двух убийствах

В Иркутскую область этапирован экс-милиционер из Ангарска Михаил Попков, который обвиняется в убийстве 81 женщины, пишет «Интерфакс». Известно, что он дал признательные показания еще по двум преступлениям, которые совершил в 1995-1998 годах.

Ранее в Следственном комитете подтвердили, что в деле с серийным убийцей выявлен 81 эпизод, при этом осужден он был за убийство 78 женщин, поскольку по некоторым преступлениям истек срок давности.

Все убийства Попков совершил в период с 1992 по 2010 годы на территории Иркутской области. За эти преступления он уже дважды получил пожизненные сроки.