СК раскрывает новые детали убийства семьи Николая II с помощью 3D-модели шляпы

В рамках расследования уголовного дела о растреле семьи императора Николая II был проведен ряд следственных экспериментов. Один из них опровергает факт того, что тела убитых уничтожили с помощью серной кислоты.

Об этом в интервью газете «Известия» рассказала старший следователь по особо важным делам при председателе СКР Марина Молодцова.

Следователи воссоздали обстановку и обстоятельства расстрела членов царской семьи и их ближнего окружения в помещении, близком по размерам к помещению в подвале Ипатьевского дома. Это позволило опровергнуть доводы ряда исследователей, утверждавших, что в такой маленькой комнате не нашлось бы места для 11 убитых и тех, кто их расстрелял.

«Другой следственный эксперимент опроверг версию о том, что тела убитых уничтожили с использованием серной кислоты и огня», — заявила Молодцова. Уточняется, что серная кислота замедляет процесс сожжения тел.

На основании экспертиз, которые были назначены в момент возобновления дела в 2015 году, следствие установило, что останки, найденные в 1979 году, принадлежат Николаю II, его семье и ближнему окружению. «Тем не менее мы продолжаем собирать материалы и проводить все необходимые судебные экспертизы, чтобы исключить малейшие сомнения. По окончании всех экспертиз их результаты будут оцениваться в совокупности», — добавила старший следователь.

Подтвердить, что найденные под Екатеринбургом останки принадлежат в том числе Николаю II и помочь идентифицировать останки императора, найденные под Екатеринбургом, позволит 3D-модель шляпы, которую он носил в 1891 году. Тогда на царя было совершено покушение в Японии — полицейский ударил его по голове саблей. Сейчас головной убор хранится в Эрмитаже.

Николай II вместе со своей семьей и приближенными был расстрелян в Екатеринбурге в 1918 году. В 2000-м РПЦ причислила членов царской семьи к лику святых. Их останки были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора.