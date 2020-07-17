Павленский назвал оскорбительным требование пройти психиатрическую экспертизу

Российский акционист Петр Павленский отказался проходить психиатрическую экспертизу по делу о вторжении в частную жизнь политика Бенжамена Гриво, пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова адвоката Ясина Бузру в материале Franceinfo.

Следствие обязало Павленского пройти мероприятия у психиатров до 15 июля и в случае утверждения невменямости повторять экспертизу и лечение раз в два месяца, при этом оставаясь на свободе.

Павленский назвал запрос на экспертизу бесполезной и оскорбительной мерой и в ответе следователю заявил, что это «омерзительно».

«У нас уже слишком много исторических примеров, когда с помощью психиатрии вычищалось все, что не соответствовало государственной идеологии. Это пример того, как науку делают инструментом идеологической унификации», — заявил Павленский.

Павленский арестован за публикацию интимных снимков и короткой видеозаписи Бенжамена Гриво, который выдвигался на выборы мэра Парижа от партии президента Эмманюэля Макрона. Эти фото он отправлял Александре де Таддео. В переписке он называл семью тюрьмой, а в предвыборной кампании отстаивал семейные ценности.

Сейчас и Павленскому, и де Таддео грозит до двух лет лишения свободы.