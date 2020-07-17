Фото в статье: Global Look Press, скриншот Youtube

Радзиховский: Минпропаганды у нас есть. Оно называется Администрация президента
Митрополит Викентий (Морарь) / фото: скриншот Youtube

Влиятельный покровитель отца Сергия Романова вычеркнул его из списка священников
Фото в статье: Андрей Струнин

Гошу Куценко измучили "В кругу семьи"
Дэн Стивенс / фото: кадр из фильма «Евровидение: История огненной саги»

Филипп Киркоров: "О своем "участии" в фильме узнал из зарубежных СМИ"
В центре внимания
Фото в статье: Global Look Press, скриншот Youtube
Юрий Вяземский о скандале с ЕГЭ по химии: Можно отменить итоги, но тогда всё рухнет
"У Путина может быть проказа": доктор Гундаров сделал сенсационное заявление
Дмитрий Потапенко: Чёрный август будет, но в лайтовом варианте

Новости дня

17 июля, пятница

[17:15]Бывшего министра экологии Татарстана арестовали за убийство 2003 года
[16:42]Во ВНИИ метрологической службы в Москве задержан сотрудник
[16:00]В Питере завели дело за баннер против поправок в Конституции на Невском
[15:52]СК понадобилось 3 обыска и 15 следователей, чтобы найти у Навального клевету
[15:00]Зампред правительства Хабаровского края пообещал ввести на следующей неделе ЧС
[14:53]Павленский назвал оскорбительным требование пройти психиатрическую экспертизу
[14:19]ФСБ спасла протесты в Хабаровске от "главарей международных террористов"
[13:54]Собянин заявил, что 60% москвичей уже выработали иммунитет к коронавирусу
[13:50]На Сахалине в разгар нереста лосося в реку упал наполненный топливом бензовоз
[13:25]СК раскрывает новые детали убийства семьи Николая II с помощью 3D-модели шляпы
[13:23]Песков заявил, что методички по дискредитации протестов за Фургала "недопустимы"
[12:52]Путин поручил организовать внеплановые проверки армии на Кавказе
[12:16]С Навального взяли подписку о невыезде. Он связывает это с "Умным голосованием"
[12:15]На основателя "Омбудсмена полиции" завели дела об оскорблении представителя власти
[11:49]Астронавты вернулись на МКС после проведения работ в открытом космосе
[11:45]Life получит от России 38 млн за "создание социально значимых проектов"
[11:21]В Архангельске СК заплатит 10 тысяч за обыск по домыслам следователя
[11:14]Эксперт рассказал, что российские регионы находятся в стадии угасания пандемии
[10:47]"В Хабаровском крае царит беззаконие": На митинг в Хабаровске выйдет КПРФ
[10:10]Охранник, пустивший убийцу в детсад в Нарьян-Маре, осужден на 2,5 года
[10:07]ЕГЭ по химии требуют отменить из-за неожиданно сложных вопросов
[09:03]На озере Байкал произошла утечка нефтепродуктов
[08:28]Повышение цены на газ, Трутнев о замене Фургала и митингах. Главное к утру 17 июля

16 июля, четверг

[22:11]В Москве задержали наркополицейского, подозреваемого в коррупции
[21:31]Полицейского отправили в СИЗО за публикацию видео, из-за которого убили девушку
[20:02]16 участников пикетов в защиту фигурантов "Нового величия" задержали на Лубянке
[18:55]СК и Росздравнадзор дадут правовую оценку смерти москвички после липосакции
[18:25]Конкуренты Лукашенко на выборах в президенты решили объединиться
[18:00]Три страны обвинили Россию в хакерской атаке на разработчиков вакцины от ковида
[17:45]Акцию "Бессмертный полк" предложили не проводить в 2020 году
[17:12]В Петербурге подростков-правонарушителей начнут учить на керамистов и бариста
[16:09]Альшанская: Поправки в Семейный кодекс увеличат число дел против родителей
[14:40]У пятой части жителей Подмосковья выявили антитела к ковиду
[14:13]В Москве оштрафовали националистов, планировавших похоронить Конституцию
[13:44]Сведения о госизмене Ивана Сафронова предоставил генерал СВР
[13:37]Фургал благодарит хабаровчан за поддержку, но не одобряет митинги
[13:25]Канье Уэст зарегистрирован кандидатом в президенты США от партии Birthday Party
[12:54]В Москве по делу о торговле новорожденными просят арестовать еще четверых врачей
[11:43]Twitter и Instagram предложили штрафовать на 15 млн за отказ удалять информацию
[10:57]В Прикамье устанавливают виновных в попадании химикатов в реку

Фото: depositphotos
Опасность борщевика: беречься нужно блондинам с голубыми или зелеными глазами
Фото: depositphotos
Рецепт: Цветная капуста с поправками
Фото в статье: depositphotos
Аты-баты, шли томаты: как выбрать лучшие помидоры без химикатов
Фото: Global Look Press
В Москве появились мошенники-газовщики. Что делать, чтобы не попасться на удочку?
Фото в статье: depositphotos
Рецепт дня: Уха под "Особенности национальной рыбалки"
Фото в статье: соцсети
Грушевый штрудель, крем-брюле из миндаля и пирожки с абрикосом: топ-3 летних десерта
Фото: Global Look Press
Поправки в Ярославле и Волочкова в Дивееве: что обсуждали пользователи в блогах
Фото в статье: пресс-служба СТС
Томатный суп с моцареллой и "Том Ям" по-русски: два летних супа от Александра Бельковича
Фото: Global Look Press
Конкурс по копанию могил в Омске и запеченный таракан в Брянске: топ тем из Сети
Фото в статье: архив редакции
Пряный цыпленок и треска с петрушкой: два простых рецепта ресторанного класса

Павленский назвал оскорбительным требование пройти психиатрическую экспертизу

Общество
14:53, 17 июля 2020

Павленский назвал оскорбительным требование пройти психиатрическую экспертизу
Петр Павленский // Фото: Global Look Press
Петр Павленский // Фото: Global Look Press

Российский акционист Петр Павленский отказался проходить психиатрическую экспертизу по делу о вторжении в частную жизнь политика Бенжамена Гриво, пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова адвоката Ясина Бузру в материале Franceinfo.

Следствие обязало Павленского пройти мероприятия у психиатров до 15 июля и в случае утверждения невменямости повторять экспертизу и лечение раз в два месяца, при этом оставаясь на свободе.

Павленский назвал запрос на экспертизу бесполезной и оскорбительной мерой и в ответе следователю заявил, что это «омерзительно».

«У нас уже слишком много исторических примеров, когда с помощью психиатрии вычищалось все, что не соответствовало государственной идеологии. Это пример того, как науку делают инструментом идеологической унификации», — заявил Павленский.

Павленский арестован за публикацию интимных снимков и короткой видеозаписи Бенжамена Гриво, который выдвигался на выборы мэра Парижа от партии президента Эмманюэля Макрона. Эти фото он отправлял Александре де Таддео. В переписке он называл семью тюрьмой, а в предвыборной кампании отстаивал семейные ценности.

Сейчас и Павленскому, и де Таддео грозит до двух лет лишения свободы.

Теги: #Павленский

Рубрика: Общество

Поделитесь статьей:

Нет изображения

Общество

Бывшего министра экологии Татарстана арестовали за убийство 2003 года
Нет изображения

Общество

Во ВНИИ метрологической службы в Москве задержан сотрудник
Фото в статье: Global Look Press, скриншот Youtube

Общество

Юрий Вяземский о скандале с ЕГЭ по химии: Можно отменить итоги, но тогда всё рухнет
Политика
"Служебные помещения отсутствуют": Кремль шиканул по-королевски
Арестованного Фургала оставили без еды и туалетных принадлежностей
Сергей Шнуров прокомментировал решение идти в Госдуму
Будет ли война между Арменией и Азербайджаном из-за "пьяного уазика"?
Общество
Пристав-расхититель: в Вологодской области "потерялись" алименты на 409 тысяч
Индийский мальчик-пророк: В декабре 2020 года человечество ждут новые беды
Дочь Путина и Михалков пожертвовали деньги на главный храм вооруженных сил
Опрос: Надо ли делать 1 июля праздничным днем?
Колумнисты
Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Если выйти на площадь с лозунгом «Надоел!», все сразу поймут, о ком речь. А если выйти с простым белым листом бумаги, то это каждый может истолковать по-своему. Например, Екатерина Лахова и Виталий Милонов скорее всего увидят в этом пропаганду гомосексуализма.

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Неужели, предлагая подвинуться поисковикам и археологам, комитет пытается доказать россиянам свой профессионализм и патриотизм? Мол, мы не банановую республику тут формируем, а поддерживаем великую державу с вековой историей, как и записали теперь, кажется в Конституции

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Это пока тренировочные работы, но я не сомневаюсь, что итоговые окажутся на них похожи: автор про свою боль – школьник про те банальности, которыми ему забили голову. Все тот же принцип У-2 (угадать и угодить) из фильма «Доживем до понедельника»

Культура и ТВ
Кончаловский о Купченко: Я встал на колени перед Ирочкой по совету Бондарчука
Как я ехал в Белоруссию в одном поезде с Семенович и Губерниевым
Сергей Полунин – "Собеседнику": тату с Путиным не сводил, но замазывал
"Всюду зомби": сын Ливанова-Холмса после тюрьмы напуган страшными видениями
Шоу-бизнес
"Вряд ли она поедет на встречку": Сергей Соседов вступился за Ларису Долину
"Ее просто измучили": Штурм рассказала о состоянии упавшей с лестницы Шиловой
Король против "короны": Киркоров надел защитную маску со стразами и шипами – фото
Похищенные у Элины Быстрицкой 35 миллионов вернут ее законной наследнице

Здоровье
Откачать жир и не умереть: как готовиться к липосакции правильно
Школьники и учителя гораздо реже заражаются коронавирусом
Антитела к коронавирусу способны предотвратить заражения
Пандемия спровоцирует смертность от ВИЧ, малярии и туберкулеза
Туризм
Более 200 тысяч в сутки за пентхаус: любимый отель Ольги Бузовой ждет гостей
Россияне боятся бронировать авиабилеты за границу
Крымчане "куют деньгу" на туристах в ожидании новой волны коронавируса
На пляжах Сочи и Анапы отдыхающих ждут мертвые дельфины и нефть
Авто
Бензин после 1 июля может резко подорожать на всех заправках страны
Депутат Лысаков рассказал о новых штрафах для автомобилистов
Техосмотр автомобилей поставят под цифровой контроль
Для погашения ипотеки россияне начали продавать автомобили
Недвижимость
Академик: "Налоговыми вычетами на недвижимость могут воспользоваться не все"
Зачем дольщики приковывают себя наручниками?
Коронакризис: как покупателям квартир не вляпаться в долгострой
Покупать ли жилье в кризис? Отвечают эксперты в сфере недвижимости
Свежий номер
Все новинки Джобс представлял сам // фото в статье: Global Look Press
Стив Джобс наш. Что делал в Советском Союзе основатель Apple?
// фото в статье: Global Look Press, соцсети
"Сначала был шок, а потом страх": как "Мужское государство" выбирает жертв
Дмитрий Медведев // фото: Global Look Press
Полгода без Димона. Куда с экранов пропало некогда второе лицо российской власти?
Фото в статье: depositphotos, Global Look Press
В долгу перед Латвией: кто из российских политиков владеет жильем в Прибалтике
/ фото в статье: Константин Баканов
Рок на колесах: Сукачев и Лепс выступили перед автомобилями

«Пандемия»

Тарковский

человек-легенда

Самоизоляция

по-русски
Дмитрий Губерниев // фото: Global Look Press; в статье: соцсети
Дмитрий Губерниев:
Главное, чтобы не было равнодушных
Анастасия Волочкова // фото: Global Look Press, Instagram
Анастасия Волочкова:
В прошлой жизни я погибала на войне, защищая мужчину
Вячеслав Володин / фото в статье: Global Look Press, Vkontakte
Валерий Рашкин о выигранном в ЕСПЧ иске:
"Володин должен извиниться и заплатить"
Дэн Стивенс / фото: кадр из фильма «Евровидение: История огненной саги»
Филипп Киркоров:
"О своем "участии" в фильме узнал из зарубежных СМИ"
Global Look Press
Алиса Гребенщикова:
"Не хочу оправдываться за мой переход во МХАТ Горького"
Шейн Доусон / фото в статье: Instagram
"Американский Ургант" Шейн Доусон лишился заработка из-за шутки про темнокожих
Фото: Агентство городских новостей «Москва»
Ефремову оставили водительские права, он может вновь сесть за руль
Фото: Global Look Press
"Врачи меня спасли!" Дмитрий Колдун – откровенно о борьбе с тяжелой болезнью
Эльман Пашаев: фото в статье: Instagram, скриншот Youtube
У адвоката Михаила Ефремова появились доказательства невиновности актера в ДТП
Фото в статье: скриншот Youtube
Стали известны суммы, которые Прилучный тратит на совместный отдых с Карпович
Подводная лодка-экспонат М-261 // фото: Валерий Аптерман
Ветераны и "Малютка": кубанские моряки реставрируют подлодку за свой счет
Фото в статье: РИА Новости
Рынок электроэнергии распробовал "цифру"
Фото: depositphotos
В Петербурге пиво стало кефиром
Фото: соцсети
В Ростове-на-Дону заборы превратили в галереи под открытым небом
Фото: depositphotos
На Ямале предлагают "стучать" за деньги
^