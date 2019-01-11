Павленского отпустят из-под стражи после суда по делу о поджоге в Париже

В четверг, 10 января, российского художника-акциониста Петра Павленского приговорили к трем годам заключения во Франции.

Напомним, суд по делу Петра Павленского, совершившего поджог здания Банка Франции осенью 2017 года, начался 10 января в Париже.

Как передает «Интерфакс», суд приговорил российского художника-акциониста к трем годам заключения, два из которых он будет отбывать условно.

При этом Павленский уже может быть освобожден из-под стражи, поскольку до суда он провел в заключении 11 месяцев.

В своем заключительном слове акционист призвал убрать Банк Франции с площади Бастилии в Париже и поприветствовал движение «желтых жилетов».