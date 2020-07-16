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Сведения о госизмене Ивана Сафронова ФСБ предоставил генерал СВР

Общество
13:44, 16 июля 2020

Сведения о госизмене Ивана Сафронова ФСБ предоставил генерал СВР

ФСБ получила информацию о том, что журналист Иван Сафронов передал Чехии сведения, составляющие гостайну, от Службы внешней разведки.

Об этом рассказал адвокат, руководитель правозащитного объединения «Команда 29» Иван Павлов, передает «Интерфакс». Уточняется, что соответствующее сообщение подписал генерал СВР, чья фамилия не была указана в материалах дела.

По словам Павлова, уголовное дело о госизмене советника главы «Роскосмоса» будут вести десять следователей ФСБ. Следственную группу возглавляет следователь Александр Чабан, который ранее вел дело о госизмене физика Виктора Кудрявцева.

Сегодня, 16 июля, Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на арест Сафронова. Ходатайство защиты о проведении этого заседания в открытом режиме суд отклонил.

К делу приобщили более десяти поручительств и 25 характеристик. «Характеристик 25, есть со всех мест работы: "Роскосмос", "Ведомости", "Коммерсантъ", с места учебы ВШЭ», — сообщил адвокат. Среди поручителей он назвал основателя The Bell Елизавету Осетинскую, экс-замглавреда «Коммерсанта» Глеба Черкасова, главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова и бывшего издателя «Ведомостей» Демьяна Кудрявцева.

Павлов также рассказал, что не будет участвовать в следственных действиях с Сафроновым, чтобы с него не брали подписку о неразглашении и чтобы он мог оставаться связующим между защитой и обществом. 

По версии следствия, Сафронов передал спецслужбе НАТО информацию, составляющую гостайну. В ФСБ полагают, что в 2012 году его завербовала спецслужба Чехии, контролируемая США. В 2017 году Сафронов якобы собрал и передаел засекреченную информацию о поставках вооружений и действиях российских войск в странах Африки и Ближнего Востока.

Рубрика: Общество

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Фото в статье: Дмитрий Соколов, Global Look Press

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