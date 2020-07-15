Госдума предложила платить людям за найденную просрочку в магазине

Депутат Госдумы Василий Власов предложил главе Роспотребнадзора Анне Поповой выплачивать россиянам, обнаружившим на прилавке просроченные продукты, половину от штрафа, выписанного магазину за это нарушение.

Об этом пишет RT.

В своем письме Поповой парламентарий указывает на то, что гражданин, который купил просроченный продукт и обратился по этому поводу в контролирующие органы, может получить лишь символическую компенсацию исключительно через суд.

В связи с этим депутат призывает рассмотреть целесообразность создания правового механизма, при котором гражданин в случае выявления факта реализации просроченных продовольственных товаров и информирования об этом контролирующих органов «сможет рассчитывать при наложении штрафа (на магазин. — прим. ред.) на половину его суммы».

Власов считает, что этот экономический стимул позволит улучшить в стране общественный контроль за правонарушениями, которые связаны с продажей просроченной «просрочки».