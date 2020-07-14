Провокационная реклама Собчак и замена Фургала от ЛДПР. Главное к утру 14 июля

Телеведущая Ксения Собчак использовала кадры своего задержание на пикетах в защиту Ивана Сафронова для рекламы онлайн-магазина «Перекресток»: в ролике после задержания она попадает в СИЗО, там она хочет поесть и прямо из камеры заказывает онлайн-доставку. Собчак в соцсетях дала понять, что считает это смешным: «Отсутствие чувства юмора я считаю заболеванием». Однако многие гражданские активисты и люди, поддерживающие бывшего журналиста, которому грозит до 20 лет лишения свободы по обвинению в госизмене, юмор не оценили. Представители ФБК Иван Жданов и Любовь Соболь, не раз бывавшие в СИЗО, призвали бойкотировать после этого торговую сеть: «Рекламировать доставку можно примерно миллионом других способов нежели на теме задержаний на одиночных пикетах», — пишет Соболь. Шеф-редактор Znak.com Дмитрий Колезев объясняет: «Проблема же не юморе (хотя он довольно плохой), а в том, что это оплаченная реклама».

Партия ЛДПР предложила трех возможных кандидатов во врио губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала: главу комитета Госдумы по спорту Михаила Дегтярева, главу комитета по экономике и предпринимательству Сергея Жигарева и депутата Андрея Андрейченко, передает «КоммерсантЪ». Это подтвердил Владимир Жириновский. Депутат от ЛДПР Кирилл Черкасов пояснил кандидаты от фракции «поданы в соответствующие кабинеты».

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В Хабаровском крае произошла утечка нефтепродуктов, которые попали в озеро Голое, говорится в сообщении регионального СУ СК. Инцидент произошел в Комсомольском районе в результате разгерметизации нефтепровода. Объем утечки пока не называется, как и компания, которой принадлежал нефтепровод. Следователи проводят проверку.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон по которому компании, занимающиеся производством, транспортировкой и хранением нефтепродуктов, обязаны иметь резерв средств на счетах, банковскую гарантию или страховку от нефтеразливов. Также в документе оговаривается порядок действий при ликвидации последствий розлива на суше.