Госдума поддержала идею о штрафах до 150 тысяч за оскорбление для госслужащих

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий штрафы для чиновников за оскорбление граждан.

Как отмечается на сайте нижней палаты парламента, в настоящее время российское законодательство не предусматривает ответственности за оскорбления, совершенные госслужащими. «Между тем в последнее время участились факты оскорбительных действий, унижающих честь и достоинство граждан, совершенных лицами, замещающими государственные или муниципальные должности», – указывается в пояснении к документу.

Авторы инициативы предлагают изменить понятие оскорбления, подразумевающее «унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме», дополнив его словами «и в иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме». Уточняется, что оскорбление может касаться не только одного лица, но и группы лиц, а публичным должно считаться не только оскорбление, нанесенное во время публичного выступления или через СМИ, но и распространенного через интернет.

За все виды оскорблений авторы документа предлагают повысить штрафы. Так, за публичное оскорбление предполагается штраф в размере от трех-пяти тысяч до пяти-десяти тысяч рублей, для должностных лиц – от 30–50 тысяч до 50–100 тысяч, для юридических – от 100–500 тысяч до 200–700 тысяч.

Авторами законопроекта, внесенного в Госдуму в мае, выступили глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и член Совета Федерации Андрей Турчак.