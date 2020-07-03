В Татарстане росгвардеец избежал большего срока по фактам партнерского насилия

В Казани суд приговорил к 9,5 годам колонии строго режима 28-летнего росгвардейца Марата Сахапова, который убил свою партнершу, 21-летнюю Эльнару Карахановскую и выбросил ее в окно 6 этажа, пишет «Новая газета». Убийство произошло в сентябре 2018 года.

Ранее прокуратура просила приговорить силовика к 16,5 года заключения. За 9 месяцев до убийства мужчина уже избивал свою сожительницу и угрожал ей насилием. Подруги погибшей настаивали, чтобы Карахановская обратилась в полицию, но Сахапов угрожал ей. Он утверждал, что в случае ее ухода, он придет к ней домой, убьёт ее отца и изнасилует мать.

Известно также, что в 2012 году на побои со стороны Сахапова жаловалась другая девушка, но она отозвала заявление из полиции.

В пользу матери погибшей с Сахапова взыскали один миллион рублей. Срок отбытия наказания назначили только за убийство девушки. По всем остальным эпизодам разбирательство было прекращено из-за истечения срока давности.

Напомним, в России до сих пор не принят закон о профилактике семейно-бытового насилия. Но в 2017 году президент Владимир Путин подписал закон о частичной декриминализации насилия в отношении близких родственников.