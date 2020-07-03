В Дагестане сельского депутата будут судить по уголовной статье за убийство орла

В Дагестане возбуждено первое в регионе уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Об этом сообщила журналистка, экс-редактор «Русского репортера» Марина Ахмедова на своей старнице в социальной сети «ВКонтакте».

Подсудимым стал депутат Икринского сельсовета, который убил трубой орла. Также сотрудники МВД установили, что мужчина убил десятки птиц, заманивая их в ловушки с помощью куриного мяса.

В отношении депутата возбуждены уголовные дела статьям о жестоком обращении с животными и незаконной охоте.

Ранее сообщалось, что в Челябинске возбуждено уголовное дело по статьей о жестоком обращении с животными в отношении охотника, который убил чужую собаку за то, что она покушалась на застреленных им уток.