На Лубянке начались задержания на пикете в поддержку журналистки Прокопьевой

В Москве у здания ФСБ проходят одиночные пикеты против преследования псковской журналистки Светланы Прокопьевой, пишет «Новая газета».

Напомним, Прокопьеву судят по статье о публичном оправдании терроризма. Сегодня гособвинение запросило для сотрудницы СМИ 6 лет лишения свободы.

Участниками акции у здания ФСБ в основном стали журналисты и участники Профсоюза журналистов и работников СМИ. Всего на месте кроме полиции находится примерно 40 человек.

«Светлана Прокофьева — это честный журналист, которая рассказала государству о том, что оно может ошибаться. То, что ей запросили 6 лет — это чудовищная несправедливость», — заявил Сергей Куок перед задержанием.

Член профсоюза Игорь Ясин в своем микроблоге пишет, что сейчас в автозаке находится 14 участников акции. Среди участников пикета в том числе журналист Илья Азар. О своем нахождении в автозаке в личном твиттере сообщил и редактор портала «Такие дела» Артем Беседин.