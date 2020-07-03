Экс-глава отделения "Яблока" объявил голодовку: его уже 5 дней не выпускают из СИЗО

В понедельник Костромской областной суд постановил, что мера пресечения для бывшего председателя ярославского отделения «Яблока» Владимира Зубкова должна быть изменена с ареста на подписку о невыезде, но вот уже пятый день он продолжает находиться в СИЗО №1 «Коровники». Как пишет «КоммерсантЪ», там это объясняют тем, что до них не дошло решение суда.

В связи с этим, как сообщают его адвокаты, Зубков объявил голодовку.

Ранее адвоката признали виновным в двух случаях мошенничества в особо крупном размере, а также в двух случаях фальсификации доказательств, однако после апелляции областной суд отменил это решение. Дело должны рассмотреть в Заволжском районном суде повторно. Сам Зубков свою вину отрицает.