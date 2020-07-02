Конституционный суд отказал жительнице Тольятти в праве стать снайпером

Тольяттинка Яна Сургаева получила отказ в рассмотрении жалобы по тому факту, что Минобороны и Росгвардия не взяли ее на военную службу. Об этом со ссылкой на определение суда пишет ТАСС.

В КС отмечают, что в материалах дела отсутствовали данные о том, что девушка пыталась оспорить отказ о незаключении с ней контракта в судах общей юрисдикции.

24-летняя Яна Сургаева мечтает о военной карьере снайпера или стрелка, однако эти должности в России не могут заниматься женщинами.

Ранее девушка пыталась оспорить перечень воинских должностей, на которые не могут быть назначены женщины, в Верховном суде. Тот, в свою очередь, сослался на Трудовой кодекс, Устав Вооруженных сил и постановление Совета министров, которые говорят о том, что женский труд не может быть задействован в работах, где необходимо поднимать тяжести вручную.