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СК закрыл дело о смерти срочника, не найдя преступления. Мать: у него не было гортани

Общество
21:14, 26 июня 2020

СК закрыл дело о смерти срочника, не найдя преступления. Мать: у него не было гортани
Фото: Instagram irina_samedova777
Фото: Instagram irina_samedova777

В пресс-службе главного военного следственного управления СКР заявили, что уголовное дело о доведении солдата-срочника до самоубийства было закрыто, так как не установлено «события преступления». Об этом говорится на сайте ведомства.

Ранее Sobesednik.ru писал, что Ирина Самедова, приходившаяся погибшему опекуном, обнаружила на теле сына множественные травмы головы, ссадины, а также отбитый пах. По её словам, на шее у юноши она увидела ожог от сигаретного окурка, а гортани у него не было вовсе.

Руководство его части заявило, что молодой человек совершил самоубийство, однако женщина в это не поверила и рассказало о случившемся в своем Instagram. После многочисленных публикаций в СМИ на это отреагировали в Западном военном округе. «Растиражированная в ряде СМИ информация о причинах и обстоятельствах смерти военнослужащего одной из воинских частей Западного военного округа, в апреле 2020 года покончившего жизнь самоубийством в Воронежской области, не соответствует действительности», — пояснили Sobesednik.ru в пресс-службе ведомства.

В ГВСУ СК поясняют, что молодой человек украл карточку сослуживца, снял с неё 4 тысячи рублей, а затем вернул на место, но его вычислили. После этого ему якобы сделали тест на наркотики, который дал положительный результат. После этого он «самовольно покинул расположение воинской части».

Как утверждается, его тело обнаружили через три дня. При этом ведомство обращает внимание, что вокруг не было обнаружено никаких следов борьбы или волочения, а на его одежде не найдено следов крови или борьбы. В ведомстве отмечают, что когда он уходил из части, травм у него не было. «Двигаясь в темное время суток от казармы до места его обнаружения военнослужащий должен был неоднократно преодолевать различные ограждения, в том числе оборудованные колючей проволокой», — говорится в релизе.

По данным ведомства, причиной смерти стало самоубийство. При этом были ли обнаружены на его теле какие-либо повреждения, не говорится вовсе, заключение экспертов на этот счет не приводится.

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.)

Рубрика: Общество

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