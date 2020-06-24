В Байкальском музее назвали информацию о помутнении озера "чушью"

Оказалось, что информация о стремительном помутнении воды в озере Байкал не соответствует действительности. Ранее Sobesednik.ru, как и ряд других СМИ, переписал сюжет телеканала РЕН ТВ, в котором ученые из лимнологического института СО РАН сетуют на массовое вымирание губок в водоеме, из-за чего якобы вода в Байкале вскоре потеряет свою прозрачность.

В Байкальском музее Иркутского научного центра СО РАН не согласились с этими научными интерпретациями. Руководитель организации Владимир Фиалков вовсе назвал информацию «полной чушью».

«То, что у озера может прозрачность меняться в верхних двухстах метрах — давно известно. Если вы в августе приедете, то увидите, что он зеленый — это вода прогревается, там бурно развивается планктон, и она естественно становится другого цвета. А глубже 200 метров прозрачность одинаковая и нет никаких предпосылок к тому, чтобы это менялось», — цитирует Фиалкова издание «Верблюд в огне».

В лимнологическом институте заведующий лабораторией гидрологии Николай Гирин пояснил, что в прозрачность воды наибольший вклад вносят водоросли и планктон в водной толще, но в меньшей степени это зависит от губок.