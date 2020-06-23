Байкал становится мутным из-за вымирания губок

Сотрудники Лимнологического института РАН намерены выяснить, в связи с чем сокращается популяция губок в озере Байкал. Из-за некроза эти животные умирают, в некоторых местах их популяция по сравнению с 2015 годом сократилась в 6-15 раз.

Ученые прогнозируют, что вскоре из-за изменения водной фауны Байкал потеряет прозрачность, которой славился раньше. Уже в ближайшие годы озеро может стать мутным, пишет РЕН ТВ.

«Маленькая губка диаметром до 5 см способна через свое тело профильтровывать до 20 л воды. Так вот представим, если всё побережье покрыто губками, то сколько воды эти животные пропускают через себя», — объясняет сотрудник института РАН Игорь Ханаев.

В мае было принято решение о передаче полномочий по охране озера Байкал правительственной комиссии. В 2014 году экологи признали, что озеро столкнулось с проблемой обмеления.