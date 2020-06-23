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23 июня, вторник

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[17:37]В Омске будут рыть могилы на скорость
[17:08]Депутат раскритиковал увеличение пенсий ветеранам, так как это идея Навального
[16:59]Не планирующих обучение в вузе школьников предлагают освободить от ЕГЭ
[16:27]Еще 20 человек получили вакцину от ковида, созданную в НИЦ имени Гамалеи
[16:24]Госдума в первом чтении приняла закон Путина, ссылающийся на непринятую поправку
[16:15]ЦИК сообщил о начале проверок по жалобам на принуждение к голосованию в Москве
[15:53]Первая ракетка мира Новак Джокович заявил, что заразился коронавирусом
[15:41]Дочери Немцова компенсируют 20 тысяч евро за иск Лужкова
[15:22]Депутат из "Единой России" намерен доказать в суде, что он не "единоросс"
[15:11]Адвокат Майкла Калви сообщил об онкологическом заболевании у своего подзащитного
[15:01]В Ейске организатора митинга против поправок оштрафовали на 11 тысяч
[14:36]Не посиневшими пальцами, а рейтингом: Лукашенко не согласен с кличкой "Саша 3%"
[14:34]ЦБ уличил страховщиков в недобросовестных манипуляциях с договорами по ковиду
[14:12]Библиотекам предписано помещать возвращенные книги на пятидневный "карантин"
[13:49]Песков пояснил, что Путин цитировал не Гитлера, а советские архивы
[13:35]Из-за пандемии в Москве увеличился объем неперерабатываемого мусора
[13:12]Котов отправлен на 10 дней в ШИЗО из-за того, что не поздоровался с тюремщиком
[12:07]Силовики пришли к петербургской активистке после "игрушечного наномитинга"
[11:59]Байкал становится мутным из-за вымирания губок
[11:39]Четыре станции "красной" линии московского метро закроют в июле на три дня
[11:07]В МВД уверяют, что масочный режим не повлиял на безопасность
[10:44]COVID-19 за сутки в РФ: 7 425 – заболели, 12 013 – выздоровели, 153 – умерли
[10:36]В столице открылись фитнес-клубы, но остался запрет на массовые мероприятия
[10:05]Режиссер фильмов "Бэтмен навсегда" и "С меня хватит!" умер на 81-м году жизни
[09:56]Данные об аварийных домах станут общедоступными в едином реестре
[09:26]Заседание по делу погибшего в США боксера Дадашева перенесено из-за пандемии
[08:40]Приостановка выдачи виз в США и столкновения в Мексике: главное к утру 23 июня
[07:41]Температура воздуха на западе России в выходные превысит норму на пять градусов

22 июня, понедельник

[20:37]В Москве и Петербурге задержали протестующих против приговоров по делу "Сети"
[17:46]Установлены участники мошеннической схемы по голосованию за правки к Конституции
[16:55]Сразу два крупных ювелирных завода могут закрыть свои магазины в столичных ТЦ
[15:56]Мосгорсуд отменил решение о блокировке счетов родственников Навального и Жданова
[15:37]Борис Васильев стал самым цитируемым автором произведений на военную тематику
[15:02]В Петербурге к 7 и 5,5 годам приговорили фигурантов дела "Сети"
[14:40]В Красноярском крае возбудили дело после драки с участием полусотни человек
[14:16]Верховный суд отклонил иск депутатов Мосгордумы и политолога Соловья к Путину
[13:48]Московские мгазины сети "Лента" начали продавать товары через AliExpress
[13:31]Прокуратора запросила для Кирилла Серебренникова 6 лет колонии
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Не планирующих обучение в вузе школьников предлагают освободить от ЕГЭ

Общество
16:59, 23 июня 2020

Не планирующих обучение в вузе школьников предлагают освободить от ЕГЭ

Фракция «Справедливая Россия» предложила ввести для учеников средней школы обязательные двухлетние государственные выпускные экзамены. Это станет академическим минимумом для тех, кто заканчивает 11 классов, пишут «Новые известия».

Вместе с тем предлагается освободить от ЕГЭ тех выпускников, кто не планирует продолжать обучение в высших учебных заведения. По словам лидера фракции Сергея Миронова, сам по себе единый госэкзамен не имеет непосредственного отношения к школе, а учитывается только при поступлении в университет.

«Натаскивание» на ЕГЭ в последний год учебы идет в ущерб другим предметам, говорит депутат Госдумы.

Рубрика: Общество

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Скандала с Навальным можно было бы избежать. Если бы вместо ветеранов в роликах снимались Игорь Сечин, Аркадий Ротенберг, Олег Дерипаска, Сулейман Керимов, Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко и прочие приближенные к власти миллиардеры. Именно им в первую очередь нужно «обнуление» Владимира Путина

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