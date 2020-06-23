Не планирующих обучение в вузе школьников предлагают освободить от ЕГЭ

Фракция «Справедливая Россия» предложила ввести для учеников средней школы обязательные двухлетние государственные выпускные экзамены. Это станет академическим минимумом для тех, кто заканчивает 11 классов, пишут «Новые известия».

Вместе с тем предлагается освободить от ЕГЭ тех выпускников, кто не планирует продолжать обучение в высших учебных заведения. По словам лидера фракции Сергея Миронова, сам по себе единый госэкзамен не имеет непосредственного отношения к школе, а учитывается только при поступлении в университет.

«Натаскивание» на ЕГЭ в последний год учебы идет в ущерб другим предметам, говорит депутат Госдумы.