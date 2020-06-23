Библиотекам предписано помещать возвращенные книги на пятидневный "карантин"

Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по работе библиотек после открытия для посетителей.

В опубликованных на сайте Роспотребнадзора рекомендациях указано, что книги должны выдаваться бесконтактным способом «путем внедрения сервиса предварительного заказа и подтверждения получения книги читателем онлайн». Перед тем, как попасть к следующему читателю, книги и журналы должны будут храниться в течение пяти дней.

Компьютерные залы будут дезинфицировать после каждого посетителя, в них будут выдаваться одноразовые наушники. В местах выдачи книг читателям предлагается установить защитные экраны. Кроме того, библиотекам предписано ограничить возможность посетителей самим выбирать книги в залах.

Подчеркивается, что посещение библиотек возможно при наличии гигиенических масок и с соблюдением социальной дистанции. Посетители и работники учреждения должны быть в медицинских масках, при этом сотрудники библиотек должны быть обеспечены запасом средств индивидуальной защиты исходя из необходимости менять маски и перчатки раз в три часа.

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