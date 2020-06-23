В столице открылись фитнес-клубы, но остался запрет на массовые мероприятия

В Москве начался очередной этап отмены ограничений, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

«Заболеваемость COVID-19 продолжает идти на убыль. По сравнению с неделей 8–14 июня среднее количество выявленных случаев заражения снизилось на 10%. В субботу, 20 июня, впервые за два с половиной месяца было зафиксировано меньше тысячи новых случаев», – констатировал столичный градоначальник.

На этом этапе в городе открываются физкультурно-оздоровительные комплексы, полноценно начинают работать библиотеки и детские сады, а также рестораны и кафе. К обычному режиму возвращаются учреждения соцзащиты и центры «Мои документы». Снимаются ограничения на использование городской общественной инфраструктуры, начинают ходить речные трамваи.

Разрешается заниматься спортом на уличных тренажерах, сидеть в беседках и на скамейках в парках.

Также снимаются ограничения на работу туристических агентств. Отмечается при этом, что проводить экскурсии по Москве пока нельзя. Также сохраняется запрет на массовые мероприятия. В общественных местах предписано носить маски, перчатки и соблюдать социальную дистанцию.

Режим самоизоляции, введенный в столице в конце марта, отменили 9 июня. Постепенное снятие ограничений в городе началось 12 мая. На первом этапе заработали промышленные предприятия и стройки, открылись парикмахерские, салоны красоты, фотоателье и ветеринарные клиники. С 16 июня возобновили работу летние веранды ресторанов и кафе, посетителей начали принимать художественные галереи и музеи.