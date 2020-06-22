Московские мгазины сети "Лента" начали продавать товары через AliExpress

Сеть «Лента», онлайн-продажи которой в начале 2020 года выросли более чем вдвое, запустила площадку на AliExpress.

Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что через виртуальную витрину сети на AliExpress можно приобрести наиболее востребованные товары с длительным сроком хранения, при этом цены будут аналогичны представленным в магазинах. В ближайшие месяцы доступный на ней ассортимент, в который сейчас входит тысяча наименований, должен увеличиться до 15 тысяч позиций.

Заказ можно оформить в магазине «Лента» на площадке марткетплейса. Сборкой будет заниматься партнер торговой сети – GetFaster.

В пилотном формате проект заработает в центре Москвы, после чего его планируют испробовать в Петербурге.

На конец марта этого года «Лента», которая является четвертым по выручке ритейлером в России, включала 380 магазинов, в том числе 249 гипермаркетов и 131 супермаркета. В пером квартале года выручка сети увеличилась на 7%, составив 106 млрд рублей, а онлайн-продажи выросли более чем в два раза, до 488,099 млн.