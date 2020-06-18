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18 июня, четверг

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[22:15]Члены УИК в Екатеринбурге отказались от участия в выборах из-за пандемии
[21:42]Отменен оправдательный приговор инструкторам-участникам ЧП в Сямозере
[20:36]Мать аутичного ребенка лишили пособия из-за монетизации блога
[19:50]Лебедев – не Тодоренко. Дизайнер посочувствовал доценту Соколову и остался цел
[19:01]Родственники умершего в ДТП с Ефремовым человека готовы подтвердить отказ от денег
[17:56]Мужчина, убивший семью в Москве, до этого долго преследовал жертву
[17:53]Мэрия Москвы: митинг КПРФ в день общероссийского голосования опасен из-за эпидемии
[17:24]В Мосгорсуде не удивились неисполнением РКН решения суда по блокировке Telegram
[17:05]Минфин выделит регионам 100 миллиардов в соответствии с потерями
[16:46]В Совфеде заявили о "провластном катке", на который уходят "немалые миллиарды"
[16:24]Песков не исключил роста налога на доход для богатых россиян
[16:07]Сообщавшего о пытках в библиотеке МГУ студента внесли в список террористов
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[15:34]NASA готовится запустить марсоход, который вернется на Землю не раньше 2026 года
[15:06]ВЦИОМ: 68% россиян намерены голосовать по поправкам, а 53% сделают это 1 июля
[14:40]Минздрав не согласовал проект Минэкономразвития о телемедицине
[14:18]Беглов заявил о перегрузке больниц Петербурга, объяснив это долгими тестами
[13:58]Пробывшему в СИЗО год и оправданному участнику акции протеста выплатят 0,75 млн
[13:51]В Архангельске на активиста составили протокол за выход с плакатом "2000-2036"
[13:41]"В этом вся суть нынешней власти": Актер, играющий Виталия Наливкина, арестован
[13:03]Верховный суд отклонил очередной иск против путинского указа о голосовании
[12:51]Mars вслед за PepsiCo изменит один из своих брендов в рамках борьбы с расизмом
[12:44]Глава Росздравнадзора сообщила о смерти почти 500 медработников с COVID-19
[12:25]Предпринимательская активность в Москве достигла 98% от допандемийного уровня
[11:34]Минстрою предложили заварить все мусоропроводы в России
[11:02]В столице за сутки зарегистрировано чуть более тысячи новых случаев COVID-19
[10:44]Поплывший вокруг света челябинский депутат-единоросс застрял возле Австралии
[10:38]Заболевший коронавирусом 79-летний Назарбаев намерен работать дистанционно
[10:13]Депутат сообщил об отчетности по голосованию работников питерского метро
[10:08]Генпрокуратура выяснила, что реже всего берут взятки в Ингушетии и Подмосковье
[09:39]У журналиста "Дождя" ночью взяли объяснения о сюжете про электронное голосование
[08:29]Иск против Путина и ДТП с шестью жертвами в Мордовии: главное к утру 18 июня
[07:58]Джон Болтон заявил, что Путин манипулирует Трампом и не видит в нем соперника

17 июня, среда

[21:55]Ради парада 80 ветеранов посадили на карантин, а в Москве устроили огромные пробки
[21:11]В Twitter появились голосовые сообщения. Пользователи в ужасе недоумевают зачем
[20:46]Общественная палата Москвы: Не выявлено ни одного принуждения к онлайн-голосованию
[20:17]РБК: Столичных чиновников и подрядчиков мэрии принуждают к онлайн-голосованию
[19:39]В Питере депутаты требуют от Беглова остановить принуждение бюджетников к плебисциту
[19:01]Патрушев: Средний класс в мире уничтожают за ненадобностью после развала СССР

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Отменен оправдательный приговор инструкторам-участникам ЧП в Сямозере

Общество
21:42, 18 июня 2020

Отменен оправдательный приговор инструкторам-участникам ЧП в Сямозере

В Третьем кассационном суде общей юрисдикции прошло заседание по делу инструкторов, обвиняемых в гибели 14 детей на Сямозере в Карелии летом 2016 года. Об этом пишет «Новая газета».

Тогда туристическая бригада из 47 детей отправилась в водный поход на двух каноэ совместно с вожатыми. Судна попали в шторм и 14 детей погибло. При этом руководство компании, предоставляющей услуги, знало о штормовом предупреждении, но поход не отменили. Директор и заместитель директора организации тогда получили по 9,5 лет колонии.

Ранее инструкторы Валерий Круподерщиков и Павел Ильин были оправданы по упомянутому делу в городском суде Петрозаводска. Разбирательство шло по уголовной статье об оказании услуг, повлекших по неосторожности смерть более двух человек. Круподерщиков также обвинялся по статье об оставлении в опасности и был приговорен к восьми месяцам колонии-поселения, но тот избежал наказания из-за истечения срока давности.

Рубрика: Общество

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Я не защищаю и не оправдываю советскую власть – я просто показываю, что путинская идеология и практика не имеют с нею ничего общего. И главный грех Платошкина заключается вовсе не в том, что он призывает голосовать против поправок в Конституцию: главный грех в том, что он классово чужой

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