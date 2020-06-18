Отменен оправдательный приговор инструкторам-участникам ЧП в Сямозере

В Третьем кассационном суде общей юрисдикции прошло заседание по делу инструкторов, обвиняемых в гибели 14 детей на Сямозере в Карелии летом 2016 года. Об этом пишет «Новая газета».

Тогда туристическая бригада из 47 детей отправилась в водный поход на двух каноэ совместно с вожатыми. Судна попали в шторм и 14 детей погибло. При этом руководство компании, предоставляющей услуги, знало о штормовом предупреждении, но поход не отменили. Директор и заместитель директора организации тогда получили по 9,5 лет колонии.

Ранее инструкторы Валерий Круподерщиков и Павел Ильин были оправданы по упомянутому делу в городском суде Петрозаводска. Разбирательство шло по уголовной статье об оказании услуг, повлекших по неосторожности смерть более двух человек. Круподерщиков также обвинялся по статье об оставлении в опасности и был приговорен к восьми месяцам колонии-поселения, но тот избежал наказания из-за истечения срока давности.