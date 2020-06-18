Беглов заявил о перегрузке больниц Петербурга, объяснив это долгими тестами

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что 98% всех людей, которые находятся в стационарах, являются больными средней или высокой тяжести.

«Мы практически дошли до уровня, когда переоборудовать другие стационары нельзя, потому что есть текущие заболевания», — передает его слова «Фонтанка».

При этом система здравоохранения, поясняет губернатор, перегружена, в связи с чем в Северной столице под больных средней тяжести будет переоборудован госпиталь «Ленэкспо».

Также он признал существование очередей для тестирования, объяснив это тем, что лишь Роспотребнадзор может проводить проверки в стационарах, а проводить исследование и обработку проб кроме ведомства имеют возможность лишь две больницы.