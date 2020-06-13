Росстат сообщил о 1270 летальных случаях в апреле, на 100% связанных с COVID-19

Росстат опубликовал данные о смертности заболевших COVID-19 в апреле, согласно которым за месяц умерли 2712 пациентов.

Согласно информации федерального оперштаба, в апреле скончались 1145 инфицированных, отмечает «Медиазона». В четверг, 11 июня, на сайте Росстата появились сведения о погибших от заболевания в апреле, однако практически сразу доступ к странице исчез. В материале также говорилось, что за месяц в России были зафиксированы 2712 смертей от коронавируса.

В новой публикации Росстат указывает на то, что основной причиной смерти коронавирус стал в 1660 случаях, при этом абсолютно точно инфекция была выявлена у 1270 пациентов. У 390 погибших вирус «не идентифицирован», однако высока вероятность, что смерть наступила именно из-за COVID-19.

От «прочих важных состояний» умерли в общей сложности 1052 пациента. В частности, 435 человек умерли от «смертельных осложнений», на развитие которых повлияла инфекция. У 617 умерших коронавирус не вызвал таких осложнений и не стал основной причиной смерти, утверждает Росстат.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила об отсутствии у организации вопросов к российской статистике смертности от коронавируса.