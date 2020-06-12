В ВОЗ опровергли слова о "сложной для понимания" статистике смертности в России

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что у организации нет вопросов к российской статистике смертности от коронавируса.

«РФ приняла и исполняет руководство ВОЗ по применению международной классификации заболевания в отношении смертности... РФ делает очень много вскрытий, практически 100%, что позволяет более точно принимать все руководство и делать такую статистику. Ни в коем случае ВОЗ не имеет претензий к РФ, что касается статистики по смертности», — пояснила она Business FM.

Ранее руководитель программы ВОЗ по ЧС Майкл Райан раскритиковал российскую статистику смертности, заявив, что она «необычная» и «сложная для понимания». «Низкий показатель смертности в России сложно понять, исходя из того, что уровень ее населенности и системы здравоохранения в целом схож с европейским», — говорил он в ходе заседания ВОЗ.

По версии Вуйнович, Райан высказал личное мнение и у него нет опыта в этой сфере.

Накануне Росстат опубликовал и сразу же удалил статистику по смертности в РФ за апрель. Кроме того, из статистики за май следует, что в 48% случаев смерть людей с подтвержденным COVID-19 была отнесена к другим болезням, при этом количество смертей в этом месяце превысило средний показатель за 10 лет на 60%.