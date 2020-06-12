Продление властями Армении режима ЧП привело к волне протестов и задержаний

В Армении за невыполнение требований полиции задержали 26 участников протестов против запрета на проведение акций.

Как пишет со ссылкой на пресс-службу полиции Армении «Интерфакс», все задержанные были доставлены в отделения.

Ранее сегодня правозащитник, экс-замминистра юстиции Рубен Меликян, а также первый омбудсмен Армении Лариса Алавердян и другие активисты собрались у здания армянского парламента, требуя повлиять на решение правительства о продлении режима ЧП и предоставить право гражданам на проведение мирных собраний. Когда протестующие вышли на одиночные пикеты, их начали задерживать сотрудники правоохранительных органов.

Дальнейшие задержания прошли у здания полиции, куда доставили правозащитников. Среди задержанных оказался, в частности, член совета правления партии «Родина», экс-директор Службы национальной безопасности (СНБ) Арсен Бабаян, а также Артур Даниелян, который возглавляет общественно-политическую организацию «Адеквад».

Незадолго до сегодняшних пикетов Арсен Бабаян написал в своем Twitter, что цель продления режима ЧП в Армении – «отсрочить уход действующей власти».

В Армении за прошедшие сутки выявлено 612 случаев коронавируса, общее число инфицированных составляет 15 281. Власти страны продлили режим чрезвычайного положения, введенного 16 марта, на месяц, до 13 июля. В решении правительства указывается на то, что причины, по которым объявлялся режим ЧП, не устранены.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что премьер Армении Никол Пашинян рассказал о заражении коронавирусной инфекцией.