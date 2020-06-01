Премьер Армении сообщил о том, что заболел коронавирусом, в день своего 45-летия

У премьер-министра Армении Никола Пашиняна, а также членов его семьи выявлена коронавирусная инфекция.

Об этом сам премьер рассказал в видеообращении в Facebook. «У нас нет симптомов, температура нормальная. Сейчас мы все самоизолированы, буду работать из дома. Здесь для этого есть все удобства», – цитирует Пашиняна ТАСС.

По мнению премьера, которому 1 июня исполняется 45 лет, он мог подхватить заболевание во время одного из совещаний. Разносивший на мероприятии воду официант, у которого также выявили COVID-19, был, по словам Пашиняна, без перчаток. Премьер выразил надежду на то, что не заразил своих коллег из правительства.

Всего в Армении в настоящий момент зарегистрировано почти 9,3 тысячи случаев коронавируса, 131 человек стал жертвой заболевания. За сутки в стране выявлено 355 новых случаев, вылечились 69 пациентов. Общее число выздоровевших составляет 3 386, заразившихся – 9 282.

На прошлой неделе премьер заявлял, что по числу инфицированных на миллион человек Армения обошла Иран и Францию и приближается к итальянскому сценарию.