Компания ПИК объяснила принуждение к голосованию перегибами на местах

«Никакого принуждения к голосованию не подразумевалось. Принятие решения по голосованию — личное дело каждого сотрудника», — пояснили в пресс-службе компании ПИК «Эху Москвы».

Напомним, что ранее «Открытые медиа» со ссылкой на ряд сотрудников застройщика сообщали, что от ряда работников предприятия потребовали в обязательном порядке проголосовать на плебисците по принятию поправок в Конституцию. Журналисты также приводили конкретные имена менеджеров, отдававших такие указания и скриншоты переписки. Позднее работники предприятия указали на подобные случаи телеканалу «Дождь».

«Приведенный скриншот свидетельствует о том, что некоторые сотрудники неправильно интерпретировали поручения руководства и взяли на себя повышенные полномочия, что в данном вопросе неприемлемо», — говорится в ответе фирмы-застройщика на журналистский запрос. Там пояснили, что руководством было отдано только одно указание провести соответствующие разъяснительные работы, чтобы их сотрудники понимали, где и каким образом они смогут проголосовать вне своего региона (если они прикомандированы к другому городу), если сами захотят этого.

Отметим, что «Открытые медиа» также подчеркивали, что даже в представленных переписках речи о том, как нужно голосовать, не шло. Там также фигурировала фраза о том, что выбор куда поставить галочку в избирательном бюллетене — «это дело лично каждого человека».

«Мы планируем еще раз провести разъяснительную работу, а также расследовать данный инцидент», — завершают свой ответ в пресс-службе ПИКа.